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BALİKESİR

Defineciler 20 metrelik çukurda suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde define aramak amacıyla kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Merkezi AA
Balıkesir'de definecilerin yakalandığı tünel.
Balıkesir'de definecilerin yakalandığı tünel.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (56), M.D. (42) ve S.V'nin (53) Eskimanyas Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, bu kişileri yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı.

AA
Definecilerin kazıda kullandıkları malzemeler.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 kırıcı delici, 3 jeneratör, kürek, 2 el arabası, metal başlıklı 9 arama çubuğu, 3 keser, 2 el testeresi, yakınlaştırma gözlüğü, gaz maskesi ve filtresi, 5 litre benzin, 15 metre halat, 4 ampul, kar maskesi, el feneri ve 55 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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