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Dehşete düşüren olay: Dünürünün dükkanını bastı kurşun yağdırdı

Düzce'de telefonda tartıştığı dünürü Kemal K'nın (51) mağazasını oğlu ve yanındaki 3 kişi ile basan Ali K. (43) etrafa kurşun yağdırdı. Kurşunların duvar ve mobilyalara isabet ettiği olayda ölen yada yaralanan olmadı. Şüpheliler ise geldikleri cip ile olay yerinden kaçtı.

12:52 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Eşi Anıl K. (25) ile tartışan Beyza K. (21), evden ayrılıp, babası Kemal K.'nin dükkanına gitti.

Anıl K.'nın babası Ali K., dünürü ve aynı zamanda kuzeni olan Kemal K.'yı aradı. 2 dünür, telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından Ali K., oğlu Anıl K. ve yanındaki 3 kişi ile Kemal K'ya ait mobilya mağazasına giderek tabanca ile 5 el ateş açtı.

Kurşunlar duvara ve mobilyalara isabet ederken, şüpheliler cip ile olay yerinden kaçtı.

Polise ihbarda bulunuldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, boş kovanları delil olarak topladı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




#Düzce
#Silahlı Saldırı
#Dünür
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