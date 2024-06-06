DEM ittifakıyla TBB Başkanı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘DEM’ desteğiyle 861 delegeden 515’inin oyunu alarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi. TBB seçimi için dün il ve ilçe belediye başkanları sandığa gitti. Seçim ittifaklar yarışına sahne oldu. CHP’nin adayı İmamoğlu’nun 14 kişilik encümen listesi CHP’li başkanların yanı sıra DEM, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partili isimlerden oluştu. İmamoğlu’nun listesinde DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, İYİ Parti’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de listede yer alması dikkat çekti.

MHP KATILMADI

TBB seçimlerinde AK Parti’nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu. Genç’in listesinde Büyük Birlik Partili Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da yer aldı. TBB seçimlerinde toplam 861 delege yer aldı. CHP’li 442, AK Partili 260 DEM Partili 69, MHP’li 57, YRP’li 17, İYİ Partili 7 ve DEVA ve TİP’in arasında olduğu 9 delege bulundu. MHP’li delegeler TBB seçimlerine katılmadı. Seçimlerde toplam 765 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan İmamoğlu 515 oy alarak TBB’nin yeni başkanı seçildi. AK Parti adayı Genç 250 oy aldı.

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Kayyum gerilimi

Seçimlerde DEM’li bazı belediye meclis üyeleri gerginlik çıkarttı. En yaşlı üye sıfatıyla divan başkanlığına Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk seçilmesi ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Ahmet Türk’ün Hakkari’ye kayyum atanmasını kınaması salonda tartışmalara neden oldu. AK Partili belediye başkanları “PKK'lı Belediye Başkanı istemiyoruz” diye tepki gösterdi. DEM’li bazı belediye meclis üyelerinin Türk’e destek vererek AK Partililere bağırması üzerine gerilim arttı. Birbirlerinin üzerine yürüyen başkanlar salondakilerin araya girmesi ile ayrıldı.











