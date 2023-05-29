Demokrasi şöleni

Türkiye, ilk turu 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için dün sandık başına gitti. Türkiye genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için seçmenler 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verdi. Megakent İstanbul ve başkent Ankara olmak başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar demokratik hakları için sandığa koştu.

KATILIM BİRAZ DÜŞTÜ

14 Mayıs’ta yapılan ilk tur Cumhurbaşkanı Seçimi’ne oranla katılım biraz daha düşüktü. Geçen turda %88.84olan katılım oranı bu turda %85.53’e düştü. 192 bin 214 sandıkta 51 milyon 84 bin 696 kişi oy kullandı.

SORUNSUZ BİTTİ

Oy verme işleminin daha kısa sürmesinden dolayı ilk turdaki oy kuyrukları oluşmadı. Kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadan geride bırakılan seçimle, Türkiye bir kez daha demokrasi sınavını başarıyla geçti.

Seçimde renkli görüntüler de yaşandı. Renkli kıyafetleri ve yöresel kostümleriyle sandığa gelen vatandaşlar da büyük ilgi gördü. Düğün günleri seçimin ikinci turuna denk gelen gelin ve damatlar, mutlu günlerinde önce vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Evcil hayvanlarıyla oy veren vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu.

İlk turda henüz 18 yaşına girmemiş, ancak ikinci turda 18 yaşını geçen gençler de ilk oylarını kullandı.

SANDIKLAR AYAKLARINA GİTTİ

Öte yandan hastanede yatan ya da bedensel engeli nedeniyle sandığa gitmekte zorluk yaşayan seçmenler ambulans ve özel araçlarla oy verecekleri merkezlere götürüldü. Sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar ise seyyar sandık sayesinde oylarını kullandı.

Asırlık çınarlar görevlerini yaptı

Türkiye’nin asırlık çınarları da vatandaşlık görevi için dün sandık başındaydı. Aksaray’da 115 yaşındaki Atike Açıkel, yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle sandık başına gelip, oyunu kullandı. Tekirdağ’da yaşayan 107 yaşındaki Makbule teyze de, oyunu kullandıktan sonra, “Ben vatanıma, milletime bağlı evlatlar yetiştirdim” dedi. Afyon’da 98 yaşındaki Şükriye Beşkardeş ise seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Aydın Kuşadası’nda yaşaya 95 yaşındaki Sabri Aydın da, yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.

Yöresel kıyafetler geçidi

Sandığı demokrasi şölenine çeviren vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Efeler diyarı Aydın’da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı. Efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Muğla’da da Oktay Durukan yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullandı. Van’daki Kırgız Türkleri de yöresel kıyafetleriyle oylarını kullandı.

İlk oyunu doğum gününde kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turunda seçmen yeterliliği bulunmayan Kütahyalı Sude Kardaş, ilk oyunu ikinci turda doğum gününde kullandı. Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, “18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.















