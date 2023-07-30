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Denizde yüzerken yılan bacağına dolandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Kıyıya çıkan vatandaş, yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

10:27 . 30/07/2023 Sunday
IHA
Kıyıya çıktığında bacağındaki yılanı fark eden şahsı yılan ısırdı.

Kıyıya çıktığında bacağındaki yılanı fark eden şahsı yılan ısırdı.

Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca’da denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Yüzdüğü esnada bacağına bir şeylerin dolandığını fark eden vatandaş, hemen karaya çıktı. Kıyıya çıktığında bacağındaki yılanı fark eden şahsı yılan ısırdı.

O anları kayda alan vatandaşın yanına gelenlere, "Mendireğin orada yüzerken bir anda bacağıma yapıştı. Buradan bacağımı da ısırdı. Şimdi biraz kendime geleyim doğal hayatına bırakacağım" dediği duyuldu.

Yılan, vatandaş tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

#Düzce
#Akçakoca
#Yılan
#Karadeniz
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