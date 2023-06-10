Denizli fesleğen kokacak

Türkiye Çevre Haftası, “Temiz Dünya, Temiz Deniz” sloganıyla 81 ilde kutlanıyor. Denizli’de çevre duyarlılığına dikkat çekerek farkındalığı artırmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi de hafta etkinliklerinde birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşları hoş kokusuyla huzur veren fesleğen çiçeği ile buluşturuyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde fesleğen dağıtımına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan mahalle sakinlerine fesleğen hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde geleneksel hale gelen fesleğen dağıtımına bu yıl da devam ettiklerini söyledi. Hedeflerinin çevre olan duyarlılığa dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, daha yaşanabilir bir Denizli için var güçleriyle gayret ettiklerini kaydetti.