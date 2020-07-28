Önünde ve arkasında farklı plaka olan kamyonun şoförüne ceza yağdı

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Akşener'in 'Turizmdeki feci tabloyu anlatacak' diyerek kürsüye çıkardığı iş adamı Mete Ay'ın işlettiği halk plajı yolunu vatandaşa kapattırdığı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında turizmdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Bir yandan pandemi önlemlerinin yetersiz olduğunu öne süren Akşener, diğer yandan turizm için yeni düzenlemeler talep etti. Akşener, "Turizmdeki feci tabloyu" anlatacak anonsuyla kürsüyü Çalış Turizm Başkanı Mete Ay'a devretti. Ay'ın, devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı yolunu vatandaşın geçmemesi için trafiğe kapattırdığı ortaya çıktı.