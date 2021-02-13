Gündem Bu da uyurgezer hırsız Polisin pes etmeyeceğini anlayınca uyanıp her şeyi itiraf etti
DENİZLİ

Denizli haberleri: Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uyanıp her şeyi itiraf etti

Bu da uyurgezer hırsız: Polisin pes etmeyeceğini anlayınca uyanıp her şeyi itiraf etti

Denizli’de polis ekiplerinin peşine takılması üzerine inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalışan şahıs arama çalışmaları sonrası park halindeki aracının içinde uyurken bulundu. Tüm uyarılara rağmen tepki vermeyen şahıs alkol metreyi üflememek için de yoğun uğraş verirken, polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyanarak her şeyi itiraf etti.

Haber Merkezi İHA
Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti.
Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı.

20 YC 849 plakalı otomobil sürücüsü dur ihtarına rağmen süratle kaçmaya başladı. Aralıksız takibi bırakmayan polis ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak otomobili ile kaçmaya çalıştı.

Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti.
Aracı çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, otomobili park halinde buldu.

Otomobil içerisini kontrol eden ekipler, bir şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti.

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Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti.

Uyuyor numarası yaparak kurtulmaya çalıştı

Otomobil içerisinde bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ., olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen tepki vermeyen Mustafa İ., alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi. Polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyandı.

İlk olarak demirlerin araca takıldığını iddia eden şüpheli, ekiplerin pes etmeyeceğini anlayınca her şeyi itiraf etti.

Alkol metreyi üfleyen Mustafa İ.’nin 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi. ilk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra inşaat demirlerini de çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin TL ceza yiyen uyurgezer hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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