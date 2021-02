Denizli haberleri: Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uyanıp her şeyi itiraf etti Bu da uyurgezer hırsız: Polisin pes etmeyeceğini anlayınca uyanıp her şeyi itiraf etti Denizli’de polis ekiplerinin peşine takılması üzerine inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalışan şahıs arama çalışmaları sonrası park halindeki aracının içinde uyurken bulundu. Tüm uyarılara rağmen tepki vermeyen şahıs alkol metreyi üflememek için de yoğun uğraş verirken, polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyanarak her şeyi itiraf etti.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 08:56 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 08:57 İHA