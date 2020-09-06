Denizli'de gelinin 200 bin liralık takılarını çalan hırsız yenge çıktı

Olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce evlenen R.B. (30) ve H.B. (28) çifti dün sabah saatlerinde evlerinden çıkarak ailelerine ziyarete gittiler. Düğün takılarını evde saklayan çift, eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

GÜNDEM Gelin ve damada hırsız şoku

JASAT çalışma başlattı

Evdeki tüm alanı tek tek aramalarına rağmen düğünde takılan 200 bin TL değerinde altın ve paraları bulamayan çift ile yenge Y.S. (38) jandarmaya giderek takıların çalındığı ihbarında bulunarak ifade verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

OYNAT 00:00 Arsız hırsız pes dedirtti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i çocuk, 3'ü kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadınların binalara giriş ve olaylardan sonra gidip yemek yemeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek cevap verirken, diğer kadın ise 'Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım' dedi. BiP'te paylaş

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Paraları çamaşır makinesinde yıkamış



Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT’ın titiz çalışmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin gelinin yengesi Y.S. olduğu ortaya çıktı. Çiftin el öpmek için aile evine gittiği anı fırsat bilen Y.S.’nin kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girerek 200 bin TL değerindeki altın ve parayı aldığı tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda yengenin paraları yıkadığı tespit edilirken, altınlar ise evin farklı bölümlerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan yenge Y.S.’nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.