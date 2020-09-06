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Gündem Denizlide gelinin 200 bin liralık takılarını çalan hırsız yenge çıktı
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Denizli'de gelinin 200 bin liralık takılarını çalan hırsız yenge çıktı

Denizli’de yeni evlenen çift, ailesinin evine ziyarete gittiği sırada düğünde takılan ve evde bulunan 200 bin TL’lik altın ve paraları çalındı. Eve geldikleri sırada durumu fark eden çiftin ihbarı üzerine harekete geçen JASAT timi, hırsızı yakaladı. Çiftin düğün takılarını çalan ise evin yedek anahtarını taşıyan yenge çıktı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce evlenen R.B. (30) ve H.B. (28) çifti dün sabah saatlerinde evlerinden çıkarak ailelerine ziyarete gittiler. Düğün takılarını evde saklayan çift, eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Gelin ve damada hırsız şoku
GÜNDEM
Gelin ve damada hırsız şoku

JASAT çalışma başlattı

Evdeki tüm alanı tek tek aramalarına rağmen düğünde takılan 200 bin TL değerinde altın ve paraları bulamayan çift ile yenge Y.S. (38) jandarmaya giderek takıların çalındığı ihbarında bulunarak ifade verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Arsız hırsız pes dedirtti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
OYNAT 00:00
Arsız hırsız pes dedirtti: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i çocuk, 3'ü kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadınların binalara giriş ve olaylardan sonra gidip yemek yemeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek cevap verirken, diğer kadın ise 'Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım' dedi.


Paraları çamaşır makinesinde yıkamış


Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT’ın titiz çalışmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin gelinin yengesi Y.S. olduğu ortaya çıktı. Çiftin el öpmek için aile evine gittiği anı fırsat bilen Y.S.’nin kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girerek 200 bin TL değerindeki altın ve parayı aldığı tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda yengenin paraları yıkadığı tespit edilirken, altınlar ise evin farklı bölümlerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan yenge Y.S.’nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
FOTOĞRAF 17
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sümeyye Buzlucan (23) ve Tahir Bilmez (27) düğün öncesi tarihi Taş Köprü ve eski Kız Lisesindeki parkta fotoğraf çektirmeye geldi. Gelin ve damat, gelin aracını yol kenarına park etti.
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Fotoğraf çekimi bittikten sonra da düğüne gitmek üzere araçlarının yanına gelen çift, araç kapısının açık olduğunu görünce şok oldu.
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Aracı kontrol eden çift, içinde 11 bin 400 lira değerindeki kolye ve 600 liranın olduğu çantanın çalındığını fark etti. Damat hemen polisi arayarak bilgi verdi.
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En mutlu günümüzde üzüldük <br> <br> Damat Bilmez, fotoğraf çektirmeye gidip geldiklerinde araçlarının soyulduğunu fark ettiklerini söyleyerek, Fotoğraf çektirmek için buradaydık, En mutlu günümüzde üzüldük, keşke olmasaydı çok üzüldük dedi.
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Gelin Buzlucan ise, Çok üzgünüz en mutlu günümüz yıkıldı. Fotoğraf çektirmeye geldik akşam düğünümüz vardı diye konuştu.
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Polis Adana’daki bütün kuyumcuları inceledi <br> <br> Bir süre sonra olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri geldi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Yapılan incelemede iki şahsın aracın yanına gelerek 5 saniye gibi kısa sürede araçtan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi. Çantayı alan zanlının 3 ayrı olaydan aranması olan Kadir İ. (34) olduğu, yanındaki zanlının ise Umut Ş. (35) olduğu belirlendi.
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. Bu arada, zanlıların altını kuyumculara satma ihtimaline karşılık tedbir alan polis, Umut Ş.’nin kuyumcuları dolaşarak altınları bir kuyumcuya sattığını saptadı.
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Zanlılar, olayın üstünden 24 saat geçmeden evlerine yapılan baskın sonucu yakalandı. Operasyonda 600 lira para Kadir İ. adlı zanlıdan ele geçirilirken, Umut Ş. de altını sattığı kuyumcuyu söyledi.
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Polis hem parayı hem de altını alarak gelin ve damada teslim etti.
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Düğün günleri hırsız şoku yaşayan gelin ve damat, polisin kısa sürede hırsızları bulup altın ve paraları geri getirmesine çok sevinerek teşekkür etti.
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Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Title
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Title
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Title
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Title
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Title
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı
Adana'da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın para çalındı. Soygun anı saniye saniye görüntülenirken, iki hırsız polis tarafından kısa sürede yakalandı.


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