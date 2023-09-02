Denizli'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp otobüse çarptı
Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı..
Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.