Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangına karşı mücadelesini sürdürüyor.