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Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

09:35 - 15/06/2024 samedi
Güncelleme: 09:55 - 15/06/2024 samedi
AA
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.​​​​​​​

Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.



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