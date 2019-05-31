Denizli'de sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırdılar

Denizli merkezli 7 ilde, kendilerini "GSM şirketi yetkilisi" olarak tanıtıp arazilerine baz istasyonu kurma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde 4 vatandaşın, kendilerini "GSM şirketi yetkilisi" olarak tanıtan bazı kişilerce, "arazilerine kurulacak baz istasyonları karşılığında yıllık 200 bin lira kazanacakları ancak öncesinde bunun vergisini vermeleri gerektiği" bahanesiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, organize suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin vatandaşları ikna etmek için hazırladıkları sahte sözleşmeleri imzalattıkları ve bu şekilde onlardan 5 ila 60 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları tespit edildi.

Benzer yöntemle Manisa'da 4, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Isparta'da ikişer, Aydın'da 1 kişiyi dolandırdığı belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Sahte plakalı araçla gezdikleri belirlenen 8 zanlı Tavas ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda ise başkalarına ait 122 kimlik fotokopisi, sahte olduğu belirlenen ve GSM şirketleri adına düzenlenmiş 2 görevli belgesi, 16 sahte kiralama sözleşmesi, 50 kartvizit, 24 kaşe, 1 sahte yetkilendirme belgesi ve 1 sahte plaka ele geçirildi.