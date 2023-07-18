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Denizli'de su kuyusu faciası: İki kardeş öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendilerine ait bahçede çalışmaya giden iki kardeş su kuyusunda hayatını kaybetti. Su motorunu çalıştırmak için kuyuya inen Mustafa Sert'in uzun süre çıkmaması üzerine kardeşi Ali Sert'te kuyuya indi. İki kardeşin su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri bildirildi.

12:45 . 18/07/2023 الثلاثاء
AA
Kuyudan çıkarılan kardeşler hayatını kaybetti

Kuyudan çıkarılan kardeşler hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ile ağabeyi Mustafa Sert (61), çalışmak için kendilerine ait tarlaya gitti.


Mustafa Sert, su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Ağabeyinin bir süre dışarı çıkmaması üzerine Ali Sert de su kuyusuna indi.


Kardeşlerden haber alınamayınca yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.


Kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mustafa Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan Ali Sert de kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.


Mustafa ve Ali Sert'in, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.


#Denizli
#Sarayköy
#Su kuyusu
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