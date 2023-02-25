Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi.