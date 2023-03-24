Depremden sonra psikologlara başvuru arttı

Depremlerin ardından psikolojik destek için uzmanlara başvuranların sayısı arttı. Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek, “İstanbul’da yaşayan pek çok danışanım ‘Burada da bir şey olur mu, evim sağlam mı?’ endişesi taşırken depremin belirsizliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Deprem bölgesindeki insanlar büyük bir travma yaşadı, biz de onlar gibi etkilendik. Buradaki en önemli etki sebebi de belirsizlik” dedi.