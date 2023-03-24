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Depremden sonra psikologlara başvuru arttı

İnsanların en çok belirsizlik ve güvensizlik ortamında psikolojisinin bozulduğuna işaret eden Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek, "İstanbul’da yaşayan pek çok danışanım ‘Burada da bir şey olur mu, evim sağlam mı?’ endişesi taşırken depremin belirsizliğiyle mücadele etmeye çalışıyor." dedi.

Aybike Eroğlu
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Depremlerin ardından psikolojik destek için uzmanlara başvuranların sayısı arttı. Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek, “İstanbul’da yaşayan pek çok danışanım ‘Burada da bir şey olur mu, evim sağlam mı?’ endişesi taşırken depremin belirsizliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Deprem bölgesindeki insanlar büyük bir travma yaşadı, biz de onlar gibi etkilendik. Buradaki en önemli etki sebebi de belirsizlik” dedi.

BELİRSİZLİK DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR

Kovid-19 ile birlikte başlayan sürecin bugün farklı parametreleri de ekleyerek ilerlediğini anlatan Şimşek, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ise yetişkin çocuk ayırt etmeksizin kliniklere yapılan başvurular önemli ölçüde arttı” şeklinde konuştu. İnsanların en çok belirsizlik ve güvensizlik ortamında psikolojisinin bozulduğuna işaret eden Şimşek, belirsizliğin yoğun kaygı oluşturduğunu ifade ederek “Bu durumda ilk olarak anksiyete daha sonra ise depresyon şikayetleriyle karşılaşıyoruz.”

diye açıkladı. Şimşek, çocukların da etkinlendiğini ve gece korkuları yaşadıklarını söyledi.




#deprem
#psikoloji
#belirsizlik
#güven
#psikolog
#Ramazan Saygın Şimşek
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