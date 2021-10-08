Gündem Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor
ISPARTA

Depreme dayanıksız çıkan 'FETÖ' okulu yıkılıyor

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından Isparta Demirköprü mevkiinde FETÖ tarafından yaptırılan ve devlet tarafından el konulup İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren bina, depreme dayanıksız çıktı. Tahliyeden sonra atıl halde kalan binanın takipçisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, mülkiyeti Vakıflar bölge müdürlüğünde olan okul için talimat vererek kısa zamanda yıkılıp yerine yeni okul binasını yapılmasını istedi.

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Haber Merkezi İHA
Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor
Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine kadar ilköğretim ve lise binası olarak hizmet veren okul binası, hain darbe girişiminin ardından devlet tarafından el konulduktan sonra, o tarihten itibaren Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu ismi ile eğitimine devam etti. Ancak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucu bina depreme dayanıksız çıktı. Raporun ardından öğrenciler merkezdeki imam hatip ortaokuluna tahliye edildi.

BİNA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Boş bina kötü alışkınlıkların merkezi haline geldi. Bina dışındaki ve içerisindeki tüm yapılara zarar verildi tüm camları kırıldı. Okul binası adeta savaş alanına döndü. Ortaya çıkan tablo görüntülendi. Kapısı açık vaziyette bulunduğu için kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kullanılan binadan mahalle sakinleri de rahatsızlıklarını dile getirdi. Binanın takipçisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu en kısa zamanda yıkılacağını belirtti.

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