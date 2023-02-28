Depremzedelere global yardım kampanyası başlatıldı  

Advantech Genel Merkezi tarafından hazırlanan bağış kampanyasının ilk adımını, Advantech Vakfı iş birliğiyle kurum içinde düzenlenen eşleştirme kampanyası oluşturuyor. 2 Mart 2023'e kadar devam edecek kampanya kapsamında küresel iş ortakları da desteğe çağrılacak. Bu aşamada şirketin dünya genelindeki ofislerinin ve paydaşlarının çeşitli bağış planları ile afet yardım çalışmalarına katılımlarının teşvik edileceği açıklandı. Advantech, depremden doğrudan etkilenmese de memleketleri ve mülkleri depremden etkilenmiş olan çalışanlara teselli niteliğinde maddi destek sunacağını da bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE KISA, ORTA VE UZUN VADELİ YARDIM ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşası için şirketin afet yardım fonuna yapılan tüm bağışların, küresel veya yerel kâr amacı gütmeyen kuruluşlara verilmesi kararlaştırılırken, bu fonların depremden etkilenen bölgelerde kısa, orta ve uzun vadeli yardım çalışmaları kapsamında acil ve gerçek ihtiyaçlar için kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.





Advantech Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana, akıllı bir gezegen yaratma hayaliyle, ‘başkasını düşünmeyi’ misyon edinen bir yaklaşım benimsiyoruz. Yarattığımız tüm desteklerin odağında, doğrudan ve anında katılım yer alıyor. Advantech olarak, tüm dünyadaki çalışanları sürdürülebilirlik uygulamalarına katılmaya ve onları güçlendirmeye çağırıyoruz” mesajı verildi.











