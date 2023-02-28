|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremzedelere global yardım kampanyası başlatıldı  

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremlerin ardından endüstriyel IoT şirketi Advantech, tüm iş ortaklarını bağış seferberliğine davet etti. Global yardım kampanyası başlatan şirket, toplanacak tüm bağışları ikiye katlayacağını açıkladı.  Eşzamanlı bağış girişimleri başlatan şirket, 28 ülkedeki çalışanlarının toplayacağı bağışların iki katını depremzedelere bağışlayacak.  

12:17 . 28/02/2023 Salı
DHA
Global yardım

Global yardım

Advantech Genel Merkezi tarafından hazırlanan bağış kampanyasının ilk adımını, Advantech Vakfı iş birliğiyle kurum içinde düzenlenen eşleştirme kampanyası oluşturuyor. 2 Mart 2023'e kadar devam edecek kampanya kapsamında küresel iş ortakları da desteğe çağrılacak. Bu aşamada şirketin dünya genelindeki ofislerinin ve paydaşlarının çeşitli bağış planları ile afet yardım çalışmalarına katılımlarının teşvik edileceği açıklandı. Advantech, depremden doğrudan etkilenmese de memleketleri ve mülkleri depremden etkilenmiş olan çalışanlara teselli niteliğinde maddi destek sunacağını da bildirdi. 

DEPREM BÖLGESİNDE KISA, ORTA VE UZUN VADELİ YARDIM ÇALIŞMALARI 

Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşası için şirketin afet yardım fonuna yapılan tüm bağışların, küresel veya yerel kâr amacı gütmeyen kuruluşlara verilmesi kararlaştırılırken, bu fonların depremden etkilenen bölgelerde kısa, orta ve uzun vadeli yardım çalışmaları kapsamında acil ve gerçek ihtiyaçlar için kullanılmasının sağlanacağı belirtildi. 


Advantech Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana, akıllı bir gezegen yaratma hayaliyle, ‘başkasını düşünmeyi’ misyon edinen bir yaklaşım benimsiyoruz. Yarattığımız tüm desteklerin odağında, doğrudan ve anında katılım yer alıyor. Advantech olarak, tüm dünyadaki çalışanları sürdürülebilirlik uygulamalarına katılmaya ve onları güçlendirmeye çağırıyoruz” mesajı verildi. 




#deprem
#Kahramanmaraş
#global yardım
2 saat önce
default-profile-img
Depremzedelere global yardım kampanyası başlatıldı  
Etiyopya'da depremzedeler için 3,5 milyon lira toplandı: Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz
Tottenham Formula 1 ile ortaklığa gitti
Şentop'tan 28 Şubat mesajı: Millet iradesini yok sayanlar hak ettikleri karanlığa gömülecekler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi: İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun 'Hayal kırıklığı' diyerek açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.