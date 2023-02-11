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Devlet bizi mağdur etmez

Binaların yarısı ağır hasarlı Adıyaman’da depremzedeler AFAD ve Kızılay’ın kurmuş olduğu çadırlara yerleştirildi. TIR şoförü olan ve depreme Mersin-Adana yolunda yakalanan Abdurrahman Canlı, “Allah devletimizden hükümetimizden razı olsun. Devlet her yere yetişmeye çalışıyor. İlk gün olmadı, iki olmadı ama üçüncü günle beraber kontrol altına alındı her şey Gıdamız veriliyor, her şey var. Hükumet garibanın yanında. Devlet kimseyi mağdur etmez” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Şahin Şen
Şahin Şen
04:01 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adıyaman’ı yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Adıyaman’ı yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Adıyaman’ı yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Binaların yarısı ağır hasarlı Adıyaman’da depremzedeler AFAD ve Kızılay’ın kurmuş olduğu çadırlara yerleştirildi. TIR şoförü olan ve depreme Mersin-Adana yolunda yakalanan Abdurrahman Canlı, “Ne olduğunu anlamaya çalışırken Adıyaman’dan oğlum aradı. Deprem olduğunu ve Adıyaman’ın kötü halde olduğunu söyledi. Ben deprem çok gördüm ama böyle bir depremi ilk defa yaşadım” dedi.

5 SAATLİK YOL 28 SAAT

Ailesinin 4 katlı bir apartmanın son iki katında yaşadığını anlatan Abdurrahman Canlı, “TIR dorsesini olduğu yere bırakıp Adıyaman’a gelmeye çalıştım. Yollar yıkılmıştı. Köy ve dağ yollarından zor şartlar altında depremden 28 saat sonra Adıyaman’a ulaştım. Geldiğimde binamızın giriş katının üzerine çöktüğünü gördüm. Kimseden haber alamadık. Ailemle 3 gece boyunca binamızın önünde yaktığımız ateşin başında bekledik” diye konuştu.

YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

2 gün önce akşam saatlerinde Adıyaman Üniversite kampüsüne kurulan AFAD çadırına yerleştiklerini anlatan Canlı, “Allah devletimizden hükümetimizden razı olsun. Devlet her yere yetişmeye çalışıyor. İlk gün olmadı, iki olmadı ama üçüncü günle beraber kontrol altına alındı her şey Gıdamız veriliyor, her şey var. Soba da verdiler çadıra kurduk. Hükumet garibanın yanında. Devlet kimseyi mağdur etmez” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarımın geleceği yok olmasın

6 sene önce aldıkları ve halen banka kredisi ödedikleri evleri depremde hasar aldığı için çadıra yerleşen Gönül Sönmez, en çok çocuklarının geleceği için endişe duyduğunu söyledi. Sönmez, “6 yıl önce sıfır almıştık evimizi. Uzaktan görünen kolonlarda bir problem yok gibi ama diğer bölümlerde yıkılmalar mevcut. Eve girmeye korkuyoruz. 4 çocuğum var. Geceleri sıçrayarak uyanıyorlar. Psikolojileri altüst oldu. Eczacılık okuyan kızım sürekli ağlıyor. 1. sınıfa giden 2 oğlum, liseye hazırlanan bir oğlum daha var. Ne zaman okula gidecekler? Çocuklarımın geleceği yok olmasın” dedi.


#Deprem
#Adıyaman
#AFAD
1 saat önce
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Devlet bizi mağdur etmez
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