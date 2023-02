Devlet bizi mağdur etmez

2 gün önce akşam saatlerinde Adıyaman Üniversite kampüsüne kurulan AFAD çadırına yerleştiklerini anlatan Canlı, “Allah devletimizden hükümetimizden razı olsun. Devlet her yere yetişmeye çalışıyor. İlk gün olmadı, iki olmadı ama üçüncü günle beraber kontrol altına alındı her şey Gıdamız veriliyor, her şey var. Soba da verdiler çadıra kurduk. Hükumet garibanın yanında. Devlet kimseyi mağdur etmez” diyerek yaşadıklarını anlattı.