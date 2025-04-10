Devlet desteğiyle tesisini yeniledi: Kapasitesini ikiye katladı

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı böyle bir kurumun olması çok güzel. Yaptığımız çalışmayla tesisimizi Avrupa Birliği ve dünya standartlarına uygun hale getirdik. Bu desteği aldıktan sonra kapasitemiz ikiye katlandı, istihdam ettiğimiz kişi sayısı 20'den 40'a çıktı. Bu destekler Türkiye'deki işletmeler için bulunmaz bir fırsat. Kesim kapasitemiz günlük bin küçükbaş hayvandan 2 bine, 100 büyükbaştan 200'e yükseldi. Et depolama alanlarımızı soğutma anlamında daha iyi duruma getirdik. Etlerimiz soğuk zincir kırılmadan kesim yerinden market ve kasaplarımıza ulaştırılıyor. Ette önemli olan soğuk zincirinin kırılmaması ve bakterinin ürememesi"