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POLİTİKA

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e gitti. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Haber Merkezi İHA
Devlet erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Devlet erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Anıtkabir’de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de
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Devlet erkanı Anıtkabir'de
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı


Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

  • "Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

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