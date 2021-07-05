Gündem Devlette devamlılık esastır
ANKARA

Devlette devamlılık esastır

Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul’a kredi verenlere paralarını ödemeyeceği tehdidi, “devlette devamlılık esastır” ilkesinden bihaber olduğunu ortaya koyuyor. Erdoğan’ın “Bizden önceki borçları ödemedik mi?” çıkışı, Türkiye’nin 2002 öncesinden kalan borçları akıllara getirdi. Bu süreçte milyarlarca dolarlık IMF borcu ödendi. 13 milyon çalışanın da alacakları sıfırlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Devlette devamlılık esastır
Kanal İstanbul

Türkiye’yi büyütüp kalkındıracak tüm yatırımlara karşı çıkan CHP ve başını çektiği muhalefet, Kanal İstanbul Projesi’ne bakışını, diplomatik ve finansal açıdan tehdit boyutuna taşıdı. Müteahhitleri, bürokratları ve kredi verecek bankaları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa, biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını ödemeyeceğiz” demiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Devletlerde devamlılık esastır. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için” sözleriyle, mega projeye engel olma girişimine tepki göstermişti.

HEM DIŞ, HEM İÇ BORÇ ÖDENDİ

Erdoğan’ın “Bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi?” tepkisi, Türkiye’nin AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde kucağında bulduğu borçları akıllara getirdi. Türkiye’nin IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu vardı. IMF ile macerası 1961’de başlayan Türkiye, IMF’ye toplamda yaklaşık 50 milyar borçlandı. 2002-2010 yılları arasında 22 milyar dolar geri ödeme yapıldı. 2013 Mayıs’ta yapılan son ödemeyle de borç sıfırlandı. Sadece geçmiş iktidarlardan kalan dış borçlar ödenmedi, milyonlarca vatandaşın devletten alacağı da sıfırlandı. Bu kapsamda çalışanlardan yıllarca kesilen Tasarruf Teşvik Fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, Konut Edindirme Yardımı için de 8 milyonu aşkın kişiye 3,5 milyar lira ödeme yapıldı.

2021 Kanal İstanbul yılı olacak
OYNAT 05:10
2021 Kanal İstanbul yılı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'dünya projesi' olarak tanımladığı Kanal İstanbul için 2021 yılının hareketli geçeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, “Muhalefet karşı çıkıyor. Onlara kalsa Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapma. Kilitlenip evinden dışarı çıkamayan bir İstanbul olacaktı” dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 12 yılda kendini finanse edecek
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 12 yılda kendini finanse edecek
Abone Ol Google News
Otomobil tıra ok gibi saplandı

Otomobil tıra ok gibi saplandı

​İtfaiye eri yaralı çocuğu biran olsun bırakmadı.
Milli yıldız imzayı attı

Milli yıldız imzayı attı

Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.
Aşı ve vaka aynı haritada

Yeni haritada iller renklere ayrıldı.
Hazar Denizi'nde patlama

Hazar Denizi'nde patlama

​Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi açıklama yaptı.

​İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önündeki fotoğraf gündem oldu.
Galatasaray'ın <br>istediği '10' numara

Galatasaray'ın
istediği '10' numara

​Sarı kırmızılılar Rumen futbolcuyu istiyor.

Fenerbahçe'nin <br>hocası geldi

Fenerbahçe'nin
hocası geldi

​Vitor Pereira'nın yardımcıları belli oldu.

Kurbanlıklar <br>bu gece geliyor

Kurbanlıklar
bu gece geliyor

​TIR'lar İstanbul girişindeki alanlarda beklemeye başladı.

​Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.