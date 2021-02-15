Dikkatler Selçuklu-1’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz ve Akdeniz’deki doğal gaz arama, nükleer ve yenilenebilir enerji çalışmalarında son durumu Yeni Şafak’a anlattı. Bakan Dönmez, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ile TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını yanıtladı.

DOĞU AKDENİZ’DE EMARELER VAR

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’deki çalışmalara ilişkin şunları anlattı: “Yavuz gemisi, Akdeniz’de en son Selçuklu-1 kuyusunun sondajını tamamladı. Yaklaşık 6 bin metrede bu sondajı bitirdik. Sondaj yaptığımız lokasyonun çevresinde bazı emarelere rastladık. Bunların kesinleştirilmesi yeni arama ve sondaj çalışmalarının yapılmasına bağlı. Akdeniz’de gerek veri gerekse de toplanan verilerin işlenmesi ve yorumlanması süreçlerimiz devam ediyor. Yavuz, şu an Taşucu Limanı açıklarında yeni kuyu sondajı öncesi bakım ve hazırlık faaliyetlerini sürdürüyor.”

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2023’TE GAZ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ

Karadeniz’deki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Dönmez, şöyle devam etti: “Tuna-1 kuyusundaki keşfimizin akabinde Fatih, yine Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 kuyusunun sondajına başladı. Buradaki sondajımızı 15 Ocak itibariyle tamamladık. 10 gün sonra Türkali-2 kuyusunun sondajına başladık. Şu an yaklaşık 3 bin 300 metre civarındayız. İnşallah ilk faz için her biri 2 kilometre çapında olacak şekilde 10 kuyunun sondajını ve kuyu tamamlama işlemlerini tamamlayacağız. Ardından gaz üretimine başlayacağız. Bu da süre olarak tahminen 2023’ü bulur. ”

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HEDEFİMİZ 30-40 KUTU AÇMAK

“Plato dönemine kadar tahminen 2028’e denk gelecek bu süreç, toplamda 30-40 kuyu açma hedefimiz var. Bir taraftan hem kıyıda hem de deniz tabanında çok yönlü ve eş zamanlı ön mühendislik çalışmalarımız sürüyor. Kıyıda bazı boru ekipmanları da üretilecek. Hatta montajlarının yapılacağı tesisleri de kuracağız. Ayrıca kara tesislerinde ilk gaz için gerekli inşa çalışmalarını da 2023’e kadar bitirerek üretime almayı amaçlıyoruz. Denizin, 2 bin 100 metre tabanından kıyıya kadar yaklaşık 150 kilometrelik boru hattı inşa edeceğiz. Gazı Filyos’tan ulusal şebekeye bağlayacağız.”

KANUNİ MARTTA MESAİYE BAŞLAYACAK

Sakarya Gaz Sahası’ndaki Fatih’in açtığı tespit kuyularının tamamlama ve test çalışmalarını Kanuni yürütecek. Proje ilerledikçe tespit kuyuları üretim kuyusuna dönüşecek. Kanuni, şu an Filyos Limanı’nda reaktivasyon çalışmaları sürüyor. İnşallah mart ayında Kanuni de Karadeniz’de ilk mesaisine başlayacak.

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Yenilenebilir enerjide atılım dönemi

Akkuyu’daki çalışmaları da anlatan Dönmez şunları söyledi: “Akkuyu’da ilk reaktörü 2023’te devreye almayı planlıyoruz. Takip eden diğer senelerde de kalan üç reaktörü devreye alacağız. Şu an çalışmalarımız proje takvimine uygun ilerliyor. Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) değerlendirmeleri sürüyor. NDK, inşaat lisansını onaylarsa aynı anda 4 ünitenin de inşaatına başlanmış olacak. Üçüncü nükleer santralin kurulumu için çeşitli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.”

ELEKTRİK ÜRETİMİMİZE YANSIYOR

“Ocak 2021 sonu itibariyle 96 bin 271 MW kurulu güce ulaştık. Sadece geçen yıl 4 bin 900 MW kurulu güç ilave ettik ve bunun da yüzde 98’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Bugün yenilenebilir kurulu gücümüz yaklaşık yüzde 52 seviyesine ulaştı. Yerli ve yenilenebilir enerji olarak baktığımızda bu oran yüzde 63,6’ya yükseliyor. Özellikle rüzgar ve güneş başta olmak üzere her yıl yenilenebilir enerjide sürekli artan bir kurulu güç artışımız var. Bu durum elektrik üretimimize de yansıyor. Elektriğimizin yaklaşık yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Amacımız 10 yıl içerisinde 10 bin MW rüzgar ve 10 bin MW güneş enerjisini portföyümüze dahil etmek.”

Yeni sistem kuracağız