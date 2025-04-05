Diplomasinin nabzı Antalya’da atacak

Dünyanın dört bir yanından liderlerin ve diplomatların bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025, bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" konusu ile gerçekleştiriliyor.

11-13 Nisan tarihlerindeki forum, küresel bölünmelerin giderek derinleştiği bir dönemde diplomasinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Foruma 148 ülkeden temsilciler katılırken, 18 devlet ve hükümet başkanı, 60 bakan, 20 bakan yardımcısı, 20 milletvekili ve bir meclis başkanın da katılması bekleniyor.





SİSTEMİK SORUNLAR ELE ALINACAK

Katılımcılar, uluslararası ilişkilerin geleceğini şekillendirecek önemli tartışmalara katkı sağlayacak. Fiziki katılımın 4 bin 800'ü aşması beklenirken, forumun çevrimiçi takipçi sayısının 100 bini, erişim kitlesinin ise 3,5 milyonu geçmesi öngörülüyor. ADF 2025, diplomasinin istikrarı sağlama gücüne dikkat çekiyor. Başta Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın gündemde olacağı forumda, çok taraflı düzenin karşılaştığı sistemik sorunlar ele alınarak, uluslararası iş birliğinin önündeki engeller tartışılacak. ADF 2025, uluslararası aktörleri bir araya getirerek diplomasiye yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.





AFRİKA VE TÜRK DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

ADF 2025, Afrika kıtasından geniş bir katılımla gerçekleşecek. Mısır, Sudan, Nijer, Kenya ve Angola gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 25’ten fazla Afrika ülkesi, üst düzey yetkilileriyle forumda yer alacak. Türk dünyasının önemli liderleri de Antalya’da olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi isimler forumda yer alacak.



