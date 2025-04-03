AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan Marta Kos'un 'Türkiye' kararına tepki: Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle

Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un Türkiye ziyaretini iptaline ilişkin açıklama yaptı. "AP içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle olarak değerlendiriyoruz." diyen Kaymakcı, "Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da kaygı vericidir." dedi.
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yaşananlara ilişkin bir açıklamada bulundu.
"Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle"
"Komiser Kos’un Türk yargısını etkilemeye uzanan bu hatalı tutumu, Avrupa Komisyonu’nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır.
Fransa ve Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye’de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır."