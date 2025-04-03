AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan Marta Kos'un 'Türkiye' kararına tepki: Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle

"Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, sözkonusu toplantılar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur."