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AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan Marta Kos'un 'Türkiye' kararına tepki: Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan Marta Kos'un 'Türkiye' kararına tepki: Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle

19:473/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu'nun içine düştüğü acınası hali Marta Kos üzerinden anlattı.
Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu'nun içine düştüğü acınası hali Marta Kos üzerinden anlattı.

Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un Türkiye ziyaretini iptaline ilişkin açıklama yaptı. "AP içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle olarak değerlendiriyoruz." diyen Kaymakcı, "Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da kaygı vericidir." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yaşananlara ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Siyasi güdülerle atılmış popülist bir hamle"

"Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg'da düzenlenmekte olan 31 Mart - 3 Nisan tarihli Genel Kurul toplantısı kapsamında, Türkiye’yle ilgili bir dizi toplantı yapmıştır. Avrupa Birliği’nin (AB) içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP’nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz."
diyen Kaymakcı,
"Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, sözkonusu toplantılar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur."
ifadelerini kullandı.
Kos'un ziyaret iptalini siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle olarak değerlendirdiğini belirten Kaymakcı'nın açıklaması şöyle:

"Komiser Kos’un Türk yargısını etkilemeye uzanan bu hatalı tutumu, Avrupa Komisyonu’nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır.

Herhalukarda, AB’nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez.

Fransa ve Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye’de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır."



#Faruk Kaymakcı
#Marta Kos
#Avrupa Parlamentosu

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