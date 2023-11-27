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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edeceğini bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:27 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:32 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gidecek.

İki gün Belçika'da kalacak olan Bakan Fidan, Gazze ve Ukrayna'daki son durumu mevkidaşlarıyla görüşecek.

"Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumu değerlendirilecek"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel’e gidecektir.

Toplantıda, Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."



#Hakan Fidan
#NATO
#Brüksel
#Dışişleri Bakanlığı
30 dakika önce
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