Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

İspanya'daki Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Zirveye katılan Bakan Fidan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü. Görüşmelerde başta Filistin-İsrail çatışması olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.