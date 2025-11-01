Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

11:33 1/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.


Fidan'ın açıklamaları şöyle;

Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor. Bölgesel stabiliteyi koruyacak olan kurumlar da bu hızla birlikte çalışamıyorlar ve kompleks krizlerle başa çıkamıyorlar.


Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloga açığız ve çok yönlülüğe açığız.


Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
