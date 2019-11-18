Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için varılan mutabakatlarla ilgili "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı, buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım.

ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik.

Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı
OYNAT 01:15
YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyindeki Aynul Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atarak provokasyonda bulunmaya çalıştı. Rus askeri araçlarından birinin arka tarafı alev alırken, araç bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.


Temizlenmezse harekatı başlatacağız

Temizlenmezse
harekatı başlatacağız

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Rusya'ya uyarı.
Sit alanı ilan edilecek

Sit alanı ilan edilecek

​Bakan Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili atılacak adımları açıkladı.
Şiddetle kınıyoruz

Şiddetle kınıyoruz

AK Parti MYK sonrası iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalar.
Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

​Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
İlk saldırısı değilmiş

İlk saldırısı değilmiş

Karaköy'de genç kıza saldıran kadının komşuları konuştu.
Yarın yıkılacak

Yarın yıkılacak

Bakan Kurum talimat verdi, hileleri tek tek ortaya çıktı.

Denizdeki tehdide talip var

Denizdeki tehdide talip var

​Bakan Pakdemirli: Zehir saçmayacak, ilaç olacak.
Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Petrol paylaşımını önümüze getirdiler, reddettik
Blokeli maaşı<br> olanlara müjde

Blokeli maaşı
olanlara müjde

​Mahkeme kararıyla kesilen tüm parayı geri aldı.
Ayn El Arab'da skandal kare

Ayn El Arab'da skandal kare

​Rus komutan terör örgütü PYD paçavrasıyla poz verdi.
10 ayın zirvesinde

10 ayın zirvesinde

40 bin hedefine doğru adım adım ilerliyor.
Dünyayı<br> şaşırtan fotoğraf

Dünyayı
şaşırtan fotoğraf

​Kim'den kritik dönemde askeri tatbikat.
Tüm insanlık için<br>'İyi Yönetim'

Tüm insanlık için
'İyi Yönetim'

Cumhurbaşkanı Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.
İran'ı zor<br>günler bekliyor

İran'ı zor
günler bekliyor

ABD yaptırımları ülkeyi kaosla karşı karşıya bıraktı.
2 başkonsolosluk yeniden açılıyor

2 başkonsolosluk yeniden açılıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortadoğu'daki yeni gelişmeyi açıkladı.
Görevden alındılar

Görevden alındılar

Otizmli öğrencileri yuhalatan okul müdürü ve yardımcısı için karar verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.