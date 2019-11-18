Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım.

ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik.

Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız

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