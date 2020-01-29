Dışişleri Bakanlığı: Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının ve aile fertlerinin eyaletten tahliyeleri için çalışma başlattıklarını açıkladı.

'ÜLKEMİZDE TEYİTLİ KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMAMAKTA'

Bakanlığın 27 Ocak'ta Çin'e yönelik seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin’deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır.

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