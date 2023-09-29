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Dışişleri Bakanlığı: Stockholm'da Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Halil Akkoç
17:14 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme izin verilmesini en ağır şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (29 Eylül) Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

#Stockholm
#Dışişleri Bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsveç
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