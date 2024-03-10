Dışişlerinden Türkiye'yi hedef alan İsrail'e sert tepki: Gündemi değiştirme amaçlı çabalar soykırımın üstünü örtemez

İsrail'den skandal açıklama: "Türkiye terörü destekliyor"
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı. Türkiye'nin, 'İran ile birlikte dünyada terörü destekleyen en büyük ülke' olduğunu belirten Katz'ın alçak sözlerine Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.
Dışişlerinden Türkiye'yi hedef alan İsrail'e sert tepki
"Tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir"
"İsrail Hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında:
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.
İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez.
İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır."