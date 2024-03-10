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Dışişlerinden Türkiye'yi hedef alan İsrail'e sert tepki: Gündemi değiştirme amaçlı çabalar soykırımın üstünü örtemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, terör devleti İsrail'in Türkiye'yi hedef alan 'terörü destekliyor' açıklamalarına ilişkin "İsrail hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez." açıklamasında bulundu. "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır" diyen Keçeli, "Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:22 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:59 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı.
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı.
İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada,
"Gazze'de Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Netanyahu ve güzünü kin börümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir."
ifadelerini kullandı.
Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunu belirten Erdoğan,
"Kimse bize 'Hamas terör örgütüdür' ifadesini kullandıramaz. 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsam bugün de aynı yerde dimdik durmaktayım"
dedi.

İsrail'den skandal açıklama: "Türkiye terörü destekliyor"

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı. Türkiye'nin, 'İran ile birlikte dünyada terörü destekleyen en büyük ülke' olduğunu belirten Katz'ın alçak sözlerine Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

Dışişlerinden Türkiye'yi hedef alan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli,
"İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır"
açıklamasında bulundu.
"İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez."
diyen Keçeli, "Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir." ifadelerini kullandı.

"Tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir"

Keçeli'nin X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail Hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında:

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.

İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez.

İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır."



Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran İsrailli Bakana Altun'dan sert tepki: Yalanları ve aldatmacaları bizleri yıldırmayacak
Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran İsrailli Bakana Altun'dan sert tepki: Yalanları ve aldatmacaları bizleri yıldırmayacak

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef aldı. Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği işaret ederek Türkiye'nin İran'ın ardından terörü en çok destekleyen ülke olduğu hezeyanında bulundu. İsrailli Bakanın alçak sözlerine cevap ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, işgalci devletin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'yine iş başında' olduğunu belirterek, "Suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor." dedi. Türkiye'nin tüm gücüyle Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğini ifade eden Altun, "Yalanları, aldatmacaları, yanlış suçlamaları ve konuyu değiştirme çabaları bizi yıldırmayacaktır." dedi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Öncü Keçeli
#İsrail
#Yisrael Katz
38 dakika önce
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