Dışişlerinden Türkiye'yi hedef alan İsrail'e sert tepki: Gündemi değiştirme amaçlı çabalar soykırımın üstünü örtemez

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef aldı. Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği işaret ederek Türkiye'nin İran'ın ardından terörü en çok destekleyen ülke olduğu hezeyanında bulundu. İsrailli Bakanın alçak sözlerine cevap ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, işgalci devletin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'yine iş başında' olduğunu belirterek, "Suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor." dedi. Türkiye'nin tüm gücüyle Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğini ifade eden Altun, "Yalanları, aldatmacaları, yanlış suçlamaları ve konuyu değiştirme çabaları bizi yıldırmayacaktır." dedi.