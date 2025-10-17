Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu

"74 yıl önce büyük zorluklar ve fedakarlıklarla yeniden hayat bulan bu okullar, bugün ortaya koyduğu başarılarla bir iftihar tablosu haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olan bu güzide okullar, İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının nesillere en doğru şekilde aktarılmasında, fert ve toplum hayatında dini bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir."