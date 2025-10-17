Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu

19:0217/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni
İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada imam hatip okullarının öneminden ve başarılarından bahsetti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Bu güzide okullar, fert ve toplum hayatında dini bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş,
"İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller, İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir."
dedi.

Arpaguş, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir milletin varlığının, bekasının iyi yetiştirilmiş, imanlı, ahlaklı ve erdemli nesillerle mümkün olabileceğini belirtti.

Din eğitiminin nesillerin inanç dünyalarını ve toplumların manevi hayatını korumak için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Arpaguş,
"Milli ve manevi değerlerine bağlı, güçlü, inançlı bir toplum ideali ancak ve ancak nesillerin bu minval üzere terbiyesi ile gerçekleştirilebilir."
diye konuştu.
Arpaguş, imam hatip okullarının Türkiye ve Türk milleti için ifade ettiği anlam ve değere dikkati çekerek,
"74 yıl önce büyük zorluklar ve fedakarlıklarla yeniden hayat bulan bu okullar, bugün ortaya koyduğu başarılarla bir iftihar tablosu haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olan bu güzide okullar, İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının nesillere en doğru şekilde aktarılmasında, fert ve toplum hayatında dini bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir."
ifadelerini kullandı.

"Bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir"

İmam hatip okullarının, nesillerin hem dini hem de beşeri ilimlerde kendilerini geliştirmelerinde sağlam bir zemin olduğunu dile getiren Arpaguş, şunları kaydetti:

"Medeniyet değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, bilgili, erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir. İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller, İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir."

Arpaguş, yeryüzünün iyiliğe, adalete ve merhamete muhtaç hale geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşanan tüm bu sorunların temelinde, bilginin hikmetten, teknolojinin ahlaktan ayrıştırılması yer almaktadır. Modern çağda ne yazık ki insani ve ahlaki değerler ötelenmiş, örselenmiş ve yitirilmiştir. Böylece zihinleri ve kalpleri aydınlatması gereken bilgi ve hayatları kolaylaştırması gereken teknoloji, zalimlerin elinde bir ifsat aracı haline gelmiştir."


#Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş
#Ödül Töreni
#İmam Hatip
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BES devlet katkısı artıyor, MTV istisnası genişliyor: İkinci el araç, emlak vergisi, harç, tapu ve noter işlemleri değişiyor