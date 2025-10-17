Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada imam hatip okullarının öneminden ve başarılarından bahsetti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Bu güzide okullar, fert ve toplum hayatında dini bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir." ifadelerini kullandı.
Arpaguş, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir milletin varlığının, bekasının iyi yetiştirilmiş, imanlı, ahlaklı ve erdemli nesillerle mümkün olabileceğini belirtti.
"Bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir"
İmam hatip okullarının, nesillerin hem dini hem de beşeri ilimlerde kendilerini geliştirmelerinde sağlam bir zemin olduğunu dile getiren Arpaguş, şunları kaydetti:
Arpaguş, yeryüzünün iyiliğe, adalete ve merhamete muhtaç hale geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: