Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaşattığı zulme karşı Türkiye’de dün camilerde dualar edilirken, öğlen ezanın ardından selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Müslüman dünyaya çağrıda bulundu. İsrail’in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa’yı işgal etmeye çalıştığını söyleyen Erbaş, “Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa’da masum Müslümanları canice katletmeye, saldırmaya çalışmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah’ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun” dedi. Erbaş, şöyle konuştu:

İNSANLIK ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERSİN

“Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum; insanlığın en kadim şehri, ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin, insanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk, özgürlük ve insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları; Kudüs’ün, peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız.”

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İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Erbaş, İslam dünyasına da seslenerek, “Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Sizi vahyin şehrine umursamaz kılan, masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı, insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir ama Kudüs’ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında, tarihin ve geleceğin önünde mahkum, alemlerin Rabb’inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:59 İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.



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