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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

Türkiye genelindeki tüm camilerde Kudüs için selalar okundu, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’e, “Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak” diye seslendi. Erbaş’ın ikinci mesajı da zulme sessiz kalan İslam dünyasına oldu: Hala bir araya gelmeyecek misiniz? Gafletten ne zaman uyanacaksınız.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan İsraile: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız
Ali Erbaş

İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaşattığı zulme karşı Türkiye’de dün camilerde dualar edilirken, öğlen ezanın ardından selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Müslüman dünyaya çağrıda bulundu. İsrail’in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa’yı işgal etmeye çalıştığını söyleyen Erbaş, “Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa’da masum Müslümanları canice katletmeye, saldırmaya çalışmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah’ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun” dedi. Erbaş, şöyle konuştu:

İNSANLIK ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERSİN

“Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum; insanlığın en kadim şehri, ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin, insanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk, özgürlük ve insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları; Kudüs’ün, peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız.”

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İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Erbaş, İslam dünyasına da seslenerek, “Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Sizi vahyin şehrine umursamaz kılan, masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı, insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir ama Kudüs’ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında, tarihin ve geleceğin önünde mahkum, alemlerin Rabb’inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır” şeklinde konuştu.

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