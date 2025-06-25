Diyarbakır'da ağır yaralı bulunan 9 aylık hamile Yaren ve bebeği öldü

Diyarbakır'da, 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayla intihar etti. D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.