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Diyarbakır'da ağır yaralı bulunan 9 aylık hamile Yaren ve bebeği öldü

Diyarbakır'da ağır yaralı bulunan 9 aylık hamile Yaren ve bebeği öldü

08:5825/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
DHA
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Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.
Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan (17), evinde ağır yaralı halde bulundu. Doğumuna kısa süre kalan Yaren'in yaşamına son verdiği öne sürüldü. Yaren ve bebeği, kurtarılamadı.

Diyarbakır'da, 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayla intihar etti. D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren'i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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