Gündem Doğu Anadoluda en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Erzurum ve Ağrıda ölçüldü
ERZURUM

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Doğu Anadoluda en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Erzurum ve Ağrıda ölçüldü
Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 13, Kars'ta 11, Ardahan'da 10, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.

Marmara Bölgesi'nde havaların 4 derece artması bekleniyor
GÜNDEM
Marmara Bölgesi'nde havaların 4 derece artması bekleniyor

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 150 CM

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 9, Erzincan'da 8, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 150, Sarıkamış'ta 115 ve Konaklı'da 105 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
FOTOĞRAF 8
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İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Harmanlı köyünde yaşayan vatandaşların büyü bir bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşüyor.
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İlçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, yeni doğan kuzuları yeme alışkanlığı kazanmadığı için farklı bir bölümde tutuluyor. Zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan besiciler, günün iki öğününü de yeni doğan kuzuları anneleriyle buluşturup süt ihtiyaçlarını karşılıyor. Kapıların açılmasıyla annelerini sesinden tanıyan kuzular annelerine koşarak süt içiyor.
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Kuzuların sütle beslenip gelişimlerinin daha hızlı olması için sabah ve akşam saatlerinde ağıllardan çıkarılıp anneleriyle buluşturulma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor.
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Ardanuç Harmanlı köyü sakinlerinden 60 yaşındaki besici Şaban Beşli, “Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Bizim işimiz bu. Bu iş bizim kemiğimize kaynamış, bu işten vazgeçemeyiz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Mera sorunumuz var. Bakanlığımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Belli bir arazinin bize tahsis edilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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Baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Artvin'de "baharın habercisi" olarak adlandırılan, sabah ve akşam saatlerinde anneleri ile buluşması için ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde un arasından annelerini rahatlıkla bulup süt emiyor.


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