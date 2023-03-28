Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın bölgenin kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.