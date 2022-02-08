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ISPARTA

'Donarak öldü' demişlerdi: Kardeşleri 'kalp krizi' diyerek iddiaları yalanladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı. Haydar Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti" dedi. Bülent Nazlı ise "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Donarak öldü demişlerdi: Kardeşleri kalp krizi diyerek iddiaları yalanladı
Ramazan Nazlı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı.

Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı.

Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

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"Kalp krizi sonucu vefat etti"

Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti" dedi.

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"Ağabeyimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktu, biz bakıyorduk"

Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı da yalan haber yapanları kınadığını vurgulayarak, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANIN 'ELEKTRİK' YALANI

5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili yerel bir gazeteye, "Nazlı'nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedilen CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.


  • Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde 6 Şubat'ta ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın "donarak öldüğü" iddiaları üzerine Valilik, hayatını kaybeden kişinin evinde elektrik akımının faal olduğunu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiğini bildirilmişti.

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