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Dümeni İstanbul'a kırdı

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra “değişim” sloganıyla yola çıkan İmamoğlu, CHP’deki delege seçimlerinden umduğunu bulamayınca dümeni İBB’ye kırdı. Dün yol haritasını açıklayan İmamoğlu, aday olduğunu ilan etmese de “İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019’da olduğu gibi, CHP’li yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum” diyerek yerel seçimde adaylık işareti verdi.

Neslihan Önder
04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Seçim yenilgisinin ardından CHP’de değişim çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde yol haritasını açıkladı. Başarı için ittifakın sağlanmasına dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz, aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp seçime odaklanmalıyız. Başarı için parti ayrımı yapmadan birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019’daki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Ben kendimi İstanbul’a mühürlü kabul ediyorum” dedi.


YİNE DEĞİŞİM VURGUSU

Son seçime değinip mağlubiyet sonrası CHP’nin sergilediği tavrı eleştiren İmamoğlu, “Bu hayal kırıklığının nedenlerinden biri de yenilginin sorumluluğunu üstlenme ve gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesidir” diye konuştu. Yine CHP’de değişim vurgusu yapan İmamoğlu, “Partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. Artık CHP seçim kaybedemez. Yerel seçimlerin kazanılması bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.


KAZANMANIN ÖNÜNDE ENGEL

Seçimlerin kazanılması için CHP’de değişim ve dönüşümün tamamlanması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi: “Değişim, dönüşüm köklü bir kadro hareketidir. Tabii ki kolay değildir. Ama bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu temennilerimi 4 kez sayın Genel Başkanımıza ilettim. Tekrar ifade edeyim bunu. Bu dönüşümü başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi en önemli risktir. Bu risk de yerel seçimlerin kazanılmasında ne yazık ki çok büyük bir engeldir.”


Adayım demedim yola çıkıyorum

CHP içinde değişimin öncülüğünü yapan İBB Başkanı İmamoğlu, “Ben, partimin bir evladı olarak, bu dönüşüme içerikli ve etkin bir şekilde katkı sunmaya var gücümle devam edeceğim. İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019’da olduğu gibi, CHP’li yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum” dedi. İmamoğlu’nun toplantının soru cevap kısmında ise adaylığıyla ilgili “Ben ‘Adayım’ demedim, ‘Yola çıkıyorum’ dedim” ifadelerini kullanması dikkat çekti.


CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

#politika
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
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