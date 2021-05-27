Dün darbe, terör ve ekonomik saldırılardan bugün çetelerden medet umuyorlar: Seçimsiz iktidar peşindeler ​

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suç örgütleri üzerinden Türkiye’nin hedef alındığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a destek veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. İnşallah, hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye’yi miras bırakacağız.

GÜNDEM Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz

RACON KESİLEN TÜRKİYE GERİDE KALDI

Terör örgütlerinin, suç çetelerinin, uluslararası ajanların ve onların yerli işbirlikçilerinin cirit attığı Türkiye’yi, güvenli bir ülke haline getirdik. Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE

Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, Türkiye’de sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedef İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleridir.

KORONAVİRÜS Cumhuriyet’te Peker istifaları

GÜNDEM Sedat Peker'in kardeşi serbest bırakıldı

BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ

Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da Allah’ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.

REKLAM

YARGIYA TESLİM EDECEĞİZ

Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip edeceğiz, tıpkı FETÖ’cüler, PKK’lılar gibi, bu suçluları da Türkiye’ye getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verildi. Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır.

GÜNDEM Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi

İFTİRALAR ORTAYA DÖKÜLECEK

Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla kamuoyunu esir almaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere, aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz.

CHP tacizcilerin işgali altındadır

Erdoğan, “Ülkemizde, maalesef, dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin siyasi uzantılarının ve teröristleri koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. Millet ittifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır. Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir” dedi.

OYNAT 01:30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor ama dosya kapatılıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HaberTürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'le ilgili olarak, 'Bu kadar cürmün içinde olan bir kişi, tecavüz ediyor bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor. Dosya orada kapanıyor' dedi. Programdaki bir gazetecinin 'Peker için mi böyle bir iddianız var?' sorunu ise, 'Benim iddiam yok, belge var' şeklinde yanıtladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Emrindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘’Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız” sözlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından karşılık verdi. Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” dedi.

REKLAM

Sufleyi nereden aldıkları açık

Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası operasyona maruz kaldığını belirten Erdoğan, “Bu defa da ülkemizi, suç örgütleri üzerinden hem içeride hem uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Türkiye’de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin, siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ortada makul, mantıklı, sahici hiçbir sebep olmadığı halde, seçimin 2023’te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların, sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023’tür. Tabii, dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp ‘seçimle veya seçimsiz iktidar’ sözü edenleri de unutmamak gerekiyor” dedi.

Aklını kiraya veren yargıya son verdik

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin belirlenmesinde uzlaşan parti ve vekillere teşekkür eden Erdoğan, “Adaletin, daha doğrusu yargının dışa bağımlılığı nedir? Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Bu işi bitirdik” dedi.

Gelin hanıma Rize’de güzel ders verdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini Netanyahu’ya benzetmesini hatırlatan Erdoğan, “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize’ye gidiyor ve gelin hanıma memleketim Rize’de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize’ye kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli’nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon’a gitmeye kalktın, Trabzon’da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara’ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler” dedi.

Milletimiz gereğini yapacak

AK Parti üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları, milletin gayet iyi gördüğünü, tanıdığını ve defterine yazdığını söyleyen Erdoğan, “Bu yolculukta AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün başaramayacaksınız demiştik, bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Dün ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz demiştik, bugün de ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz diyoruz. Dün milletimizi esir alamayacaksınız demiştik, bugün de milletimizi esir alamayacaksınız diyoruz. Dün ezanımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz demiştik, bugün de aynısını söylüyoruz. Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir. İşgalcilere de darbecilere de eyvallah etmeyen Türkiye, bu oyunu da bozacaktır” dedi.