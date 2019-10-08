Gündem Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında Eğirdir Dağ Komando Okulu savaş provasını böyle yapıyor
İSPARTA

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında: Eğirdir Dağ Komando Okulu savaş provasını böyle yapıyor

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, mavi bereli komandolar zorlu arazi ve iklim şartlarına alışmak çok çetin bir eğitim görüyor. Komandoların yerli silah ve mühimmat ile yaptığı operasyonel faaliyetler ise göz doldurdu.


Mehmetçik nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor. Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.

Haber Merkezi IHA
Eğirdir Dağ Komando Okulu
Eğirdir Dağ Komando Okulu

Günümüz muharebe ortamının yiğit savaşçıları, mavi bereli komandolar, eğitimlerine yuvaları olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında devam ediyor.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan merkezde komandolar eğitimlerini; çok yönlü olarak her türlü tehdit ortamına hazırlıklı olacak şekilde, hava ve arazi şartlarına, yılmadan, yorulmadan, en üst seviyedeki görev bilinci ile sürdürüyor.

İHA
Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

"6 kategori,127 parkur"

Karaburun Özel Eğitim Merkez Komutanlığında içinde su, kara, dağcılık olmak üzere 6 kategoride 127 zorlu parkurda, komandolar psikolojik dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde eğitim görüyor.

İHA
Gerçeğini aratmayan eğitimlerde, komandoların verilen sürede parkurları tamamladıkları görüldü.

Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde mavi bereli komandolar, dikenli tel altında sürünme, muhabere ortamından yaralı taşıma, tazyikli su altında kütük taşıma ve yanan bir suyun altından dalış yaparak geçti.

"Denge ve hız parkuru"

Sabahın erken saatlerinde başlayan eğitimlerde komandolar, özel engel parkurunda ise fiziki beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, cesaretlerini kırılmaz seviyeye getirmek amacıyla, sallanan toplar arasından dengeli ve hızlı şekilde geçiş, ahşap kuleye tırmanma ile 3 bölümden oluşan file engelinden sürünerek ve yürüyerek geçti.

"76 metrelik kulede zorlu eğitim"

Aynı merkezde Eğirdir Gölü kenarına 2002 yılında Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki çok maksatlı kulede zorlu eğitimlerin verildiği yerler arasında yer alıyor. Komandolar kulenin 46 metrelik bölümünden ‘kaplan’,‘örümcek’ ’kalça’ adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor.

İHA
Bu inişler mavi berelilerin muhabere ortamında yada bir bölgeye yapılan operasyonda bölgeye hızlıca ve etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

76 metreden gerçekleşen ‘helikopter’ yöntemiyle de komandoların operasyon noktasına helikopterle hızlı ve güvenli şekilde inişi hedefleniyor. Tam teçhizatlı tırmanma eğitimlerinin de verildiği kulede komandolar, metrelerce yüksekliğe tırmanarak operasyon ortamında karşılaşacakları engelleri geçebilme yeteneğini kazanıyor. Bu merkezdeki eğitimlerle komandoların, cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, güçlü bir iletişimin yanı sıra dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tam bir savaş provası

Komandoların, her türlü sese alışkanlık ve ateş altında ilerleme yeteneklerini geliştirmek için sızma parkurundan geçiyor. Üzerlerinden geçen binlerce merminin altında sürünerek ilerleyen komandoların bu zorlu eğitiminde alana döşenmiş patlayıcılar da geçiş anında yüksek bir sesle patlıyor.

İHA
Tam bir savaş provasını andıran parkurda, patlama alanlarına yakın bölgeden geçtikten sonra mevziye ulaşan komandolar, eğitmenlerinin taarruz emriyle de düşman saflarına giriş yapıyor.

Dağlık arazide kamufle olup ilerliyorlar

Buradaki eğitimlerinin ardından yine sızma yeteneklerini geliştirmek için öğretmenleri eşliğinde dağlık arazideki sızma parkuruna geçen komandolar, bulundukları doğa koşullarına uygun şekilde kamufle oluyor, kendilerine önceden bildirilen koordinatlara dağlık arazide ilerliyor. Yeşillik alandaki doğayla bütünleşen, adeta gözün göremeyeceği kılığa bürünen komandolar, belirtilen koordinatlara ulaştığında ise uzun menzilli silahlarıyla siper alıp, düşmanı hedef menziline alıyor.

Teröristleri şoke eden baskınlar

Komandolar, meskun mahallelerde en iyi şekilde muhabere ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.

İHA
Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahalledeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor.

Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor. Kalkan eşliğinde mahalledeki diğer evleri kontrol eden komandolar, kendilerine ateş açılması durumunda güvenli bölgeye geçerek karşılık veriyor.

Helikopterden seri inişler

Komandoların bir diğer eğitimi ise helikopterden seri inişler. Havalanan helikopterde belirtilen alana getirilen komandolar, yaklaşık 25 metrelik yükseklikten aşağı sarkıtılan halatlarla seri inişler gerçekleştiriyor. Her inen komando, bölgelerini kontrol ederek güvenliği sağlıyor.

İHA
Yine helikopter içerisinde mavi berelilere öğretmenleri tarafından uzun menzilli silahlarla atış eğitimi veriliyor.

Mavi bereliler meskun mahal eğitimleri kapsamında, hareketli şekilde 10,15,20 ve 25 metreden önce MPT 55 silahıyla, daha sonra tabancalarıyla belirlenen hedefleri 12’den vurdu.

Yerli silah MPT 55 ve KNT 76

Komandolar, meskun mahalle baskını ve atış eğitimlerinde yerli silah MPT 55 ve KNT 76 silahlarını kullanıyor. Üzerinde Türk Bayrağının bulunduğu yerli silahla komandoların eğitimlerdeki gösterdiği başarı ise göz dolduruyor.

Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
FOTOĞRAF 72
Title
Günümüz muharebe ortamının yiğit savaşçıları, mavi bereli komandolar, eğitimlerine yuvaları olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında devam ediyor.
Title
Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan merkezde komandolar eğitimlerini; çok yönlü olarak her türlü tehdit ortamına hazırlıklı olacak şekilde, hava ve arazi şartlarına, yılmadan, yorulmadan, en üst seviyedeki görev bilinci ile sürdürüyor.
Title
Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.
Title
Karaburun Özel Eğitim Merkez Komutanlığında içinde su, kara, dağcılık olmak üzere 6 kategoride 127 zorlu parkurda, komandolar psikolojik dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde eğitim görüyor.
Title
Gerçeğini aratmayan eğitimlerde, komandoların verilen sürede parkurları tamamladıkları görüldü.
Title
Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde mavi bereli komandolar, dikenli tel altında sürünme, muhabere ortamından yaralı taşıma, tazyikli su altında kütük taşıma ve yanan bir suyun altından dalış yaparak geçti.
Title
Sabahın erken saatlerinde başlayan eğitimlerde komandolar, özel engel parkurunda ise fiziki beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, cesaretlerini kırılmaz seviyeye getirmek amacıyla, sallanan toplar arasından dengeli ve hızlı şekilde geçiş, ahşap kuleye tırmanma ile 3 bölümden oluşan file engelinden sürünerek ve yürüyerek geçti.
Title
Aynı merkezde Eğirdir Gölü kenarına 2002 yılında Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki çok maksatlı kulede zorlu eğitimlerin verildiği yerler arasında yer alıyor.
Title
Komandolar kulenin 46 metrelik bölümünden ‘kaplan’,‘örümcek’ ’kalça’ adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor.
Title
Bu inişler mavi berelilerin muhabere ortamında yada bir bölgeye yapılan operasyonda bölgeye hızlıca ve etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.
Title
76 metreden gerçekleşen ‘helikopter’ yöntemiyle de komandoların operasyon noktasına helikopterle hızlı ve güvenli şekilde inişi hedefleniyor.
Title
Tam teçhizatlı tırmanma eğitimlerinin de verildiği kulede komandolar, metrelerce yüksekliğe tırmanarak operasyon ortamında karşılaşacakları engelleri geçebilme yeteneğini kazanıyor.
Title
Bu merkezdeki eğitimlerle komandoların, cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, güçlü bir iletişimin yanı sıra dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Title
Komandoların, her türlü sese alışkanlık ve ateş altında ilerleme yeteneklerini geliştirmek için sızma parkurundan geçiyor.
Title
Üzerlerinden geçen binlerce merminin altında sürünerek ilerleyen komandoların bu zorlu eğitiminde alana döşenmiş patlayıcılar da geçiş anında yüksek bir sesle patlıyor.
Title
Tam bir savaş provasını andıran parkurda, patlama alanlarına yakın bölgeden geçtikten sonra mevziye ulaşan komandolar, eğitmenlerinin taarruz emriyle de düşman saflarına giriş yapıyor.
Title
Buradaki eğitimlerinin ardından yine sızma yeteneklerini geliştirmek için öğretmenleri eşliğinde dağlık arazideki sızma parkuruna geçen komandolar, bulundukları doğa koşullarına uygun şekilde kamufle oluyor, kendilerine önceden bildirilen koordinatlara dağlık arazide ilerliyor.
Title
Yeşillik alandaki doğayla bütünleşen, adeta gözün göremeyeceği kılığa bürünen komandolar, belirtilen koordinatlara ulaştığında ise uzun menzilli silahlarıyla siper alıp, düşmanı hedef menziline alıyor.
Title
Komandolar, meskun mahallelerde en iyi şekilde muhabere ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.
Title
Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahalledeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor.
Title
Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor. Kalkan eşliğinde mahalledeki diğer evleri kontrol eden komandolar, kendilerine ateş açılması durumunda güvenli bölgeye geçerek karşılık veriyor.
Title
Komandoların bir diğer eğitimi ise helikopterden seri inişler. Havalanan helikopterde belirtilen alana getirilen komandolar, yaklaşık 25 metrelik yükseklikten aşağı sarkıtılan halatlarla seri inişler gerçekleştiriyor.
Title
Her inen komando, bölgelerini kontrol ederek güvenliği sağlıyor.
Title
Yine helikopter içerisinde mavi berelilere öğretmenleri tarafından uzun menzilli silahlarla atış eğitimi veriliyor.
Title
Mavi bereliler meskun mahal eğitimleri kapsamında, hareketli şekilde 10,15,20 ve 25 metreden önce MPT 55 silahıyla, daha sonra tabancalarıyla belirlenen hedefleri 12’den vurdu.
Title
Komandolar, meskun mahalle baskını ve atış eğitimlerinde yerli silah MPT 55 ve KNT 76 silahlarını kullanıyor.
Title
Üzerinde Türk Bayrağının bulunduğu yerli silahla komandoların eğitimlerdeki gösterdiği başarı ise göz dolduruyor.
Title
.
Title
.
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Title
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Komandolar savaş provasını böyle yapıyor
Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu arazi ve iklim şartlarına alışmak çok çetin bir eğitim görüyor.


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