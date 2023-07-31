Düzce Üniversitesi’nde nitelikli ve modern eğitim

Modern eğitim anlayışı, donanımlı ve deneyimli akademik kadrosuyla 17 Mart 2006’da eğitime başlayan Düzce Üniversitesi; katma değer oluşturan bilimsel çalışmaları ve öğrencilerine rekabet avantajı sağlayan uygulamalarıyla yeni nesil bir üniversite olarak, kuruluşunun 17’nci yılında faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Üniversite bünyesinde; Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu yer alıyor.

30 bini aşkın öğrenci bulunuyor

30 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Düzce Üniversitesi’nde; 13 fakülte, 2 yüksekokul, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 10 meslek yüksekokulu, 119 lisansüstü, 112 lisans ve 71 ön lisans olmak üzere toplam 302 programda eğitim veriliyor. İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında ve bu iki şehre çok yakın bulunun stratejik konumuyla öne çıkan Düzce Üniversitesi, son teknoloji derslik ve laboratuvarlarıyla, bir yükseköğretim kurumunun tüm olanaklarını içinde barındırıyor. Kısa sürede

Türkiye’nin gözde yükseköğretim kurumuna dönüşen Düzce Üniversitesi, uzun tarihe sahip köklü üniversitelerle rekabet edebilir bir seviyeye yükselmeyi başardı.

Sıralamalarda zirveden düşmüyor

Times Higher Education'ın yaptığı 2023 Dünya Üniversite Sıralamaları'nda (World University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında ‘Fen Bilimleri’ alanında birinci, ‘Mühendislik’ alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Yine Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması’nda (Young University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Teknofest'te zirveyi kimseye kaptırmadı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te, üst üste 4’üncü kez birinciliği kazanan, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Yarışması’nda 1 Altın ve 3 Bronz olmak üzere ödül 4 buluşu ödüle layık görülen Düzce Üniversitesi, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine de katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hazırlanan ve üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasında Düzce Üniversitesi, alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde ‘Organik Kimya’ alanında Türkiye birincisi olurken, 33 araştırma alanında en iyi üniversiteler arasına girme başarısı gösterdi. 21 ana araştırma alanı ve 132 alt araştırma alanının dahil edildiği raporda üniversite, 132 alt alandan 98’inde yer aldı. Ayrıca kalite göstergesinde de 6 araştırma alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi.

Kalite göstergelerinde ilkler arasında yer alıyor

Alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde ‘Organik Kimya’ alanında Türkiye’de birinci olan Düzce Üniversitesi; kalite göstergelerinde ‘Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı’ alanında üçüncü basamakta gösterildi. Ayrıca kalite göstergelerinde ‘Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Psikiyatri’ alanında 4. sırada, ‘Rüzgar Enerjisi’, ‘İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları’ ve ‘Mimarlık’ alanlarında ise 5. sırada yer almayı başardı. Kalite göstergelerinde ‘Biyoenerji, Rüzgar Enerjisi, Biyomalzeme’ alanlarında ilk 10’a giren Düzce Üniversitesi, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya birçok uluslararası öğrencisi bulunan üniversite, 242 uluslararası anlaşması, küresel başarıları ile bir dünya üniversitesi olduğunu kanıtladı.

Bölgenin kalkınma gücüne dönüştü

Akademik faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma alanında da adından söz ettiren Düzce Üniversitesi, ‘Bölgesel Kalkınma Üniversitesi’ seçilirken, 2016’dan bu yana bölgeye desteklerini sürdürüyor. Üniversite, bünyesindeki Düzce Teknopark ile sanayiyi üniversite ile buluşturuyor.

100’e yakın öğrenci topluluğu ile öğrencilerin sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişmelerine destek olan Düzce Üniversitesi; kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, stadyumu, kapalı halı sahası ve tenis kortları, fitness salonu, kütüphanesi, öğrenci merkezi gibi modern spor ve sosyal tesislerimizle dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor.











