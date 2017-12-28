Düzce'de sahte para operasyonu: 3 tutuklama

Ekonomi

Türk ekonomisi 17 yılda İran ekonomisini ikiye katladı

Türkiye ekonomisi son 17 yılda büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin 2000 yılındaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı yaklaşık 273 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 793 milyar dolara ulaştı. İran'ın ise 2000'li yıllarda 357 milyar dolar oranındaki GSYH oranı, 2017 yılına gelindiğinde 368 milyar dolara ulaştı. Bu oranlar baz alındığında, Türkiye 17 yılda İran ekonomisini neredeyse ikiye katlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü TÜSİAD toplantısında "Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.