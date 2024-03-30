Düzce'nin Bilim Üssü törenle açıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’ye kazandırdığı en önemli yeniliklerden biri ve bölgenin en büyük bilim üssü olarak hizmet verecek olan Bilim Merkezi, düzenlenen tören ve kurdele kesimi ile hizmete girdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve Çocuk Üniversitesi ile aynı binada hizmet verecek olan Bilim Merkezi’nin açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yanı sıra, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda öğrenci, vatandaş ve basın mensupları katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bilim Merkezi’nin Düzce’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Bugün burada Türkiye’nin ilk astronotu Alper Bey de aramızda. Burası Düzce’nin değil, bölgenin bilim merkezi. Değerli bakanımıza ve TÜBİTAK Başkanımıza bu bölgeye böyle bir eser kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Keşir: Düzce'nin gençleri bugünü hiç unutmayacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün bizleri yalnız bırakmayan Alper Gezeravcı’ya hoş geldiniz diyorum. Düzce’nin gençleri bugünü unutmayacak, sizi hiç unutmayacak ve bugünü güzel hatıralarla anacaklar. Düzce’nin bilim insanlarını yetiştireceğimiz bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce için önemli bir kazanç olan Bilim Merkezi’nin, geleceğin Alper Büyükavcı’larına ve kendi roketimizi yapacak olan çocuklara hizmet edeceğini vurguladı.

Vali Selçuk Aslan, mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Bölgeye hizmet edecek bu merkez, Alper ağabeylerinin izinden yürüyecek nice gençlerimizin yetişmesine vesile olacak. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kacır: Geleceğin bilim insanları Düzce'de keşfetmemizi sağlayacak

Törende son olarak sahneye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bilim merkezinin açılması vesilesi ile Düzce’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” derken, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine vurgu yaptı. Kacır şöyle konuştu:





“Düzce’mizin bilim yolculuğuna yeni bir ses olacak, yeni bir soluk kazandıracak merkezimizin bütün Düzceli gençlerimize ve bilim sevdalısı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız için bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına yurdumuzun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Ziyarete açık 11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bugün 12. büyük ölçekli bilim merkezimizi Düzce’de hizmete açıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzce Bilim Merkezimiz gençlerimizin bilim ve teknolojiye motivasyonunu artıracak, geleceğin bilim insanlarını Düzce’de keşfetmemizi sağlayacak. Temel bilimler, matematik, havacılık ve uzay, robotik ve kodlama, tasarım ve üretim ile okul öncesi alanlarında bilim atölyeleriyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri uygulama ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacağız. Temel bilimlerle uzay ve havacılık konulu sergilerin de yer aldığı bilim merkezimiz, gençlerimizin ufuklarını genişletecek, onlara çok yönlü bir bakış açısı kazandıracak. Bugün Bilim ve Teknoloji Haftası’nı Düzce’de tamamlıyoruz. Bu vesileyle 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızı Düzce Bilim Merkezi’ne davet ediyorum. İnşallah 31 Mart sonrasında da Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile çok daha fazla eser ve hizmeti Faruk Özlü bakanımızla Düzce’mize kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, 14 Mart 2024 Düzce Bilim Merkezi’nin açılışı, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın geleceğin bilim insanları ile geleceğin astronotlarıyla Düzce’de buluşması tarihe geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.”