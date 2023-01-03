Gündem Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde skandal bir fotoğraf çektirerek büyük tepki çeken Eda Taşpınar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar dini değerleri hiçe sayarak camide skandal pozlar verdi.

Tasarımcı Eda Taşpınar Four Seasons Hotels'in içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği fotoğrafla büyük bir skandala imza atmıştı.

Önce paylaştı sonra sildi

Dini hassasiyetleri yok sayarak uygunsuz kıyafeti ve ayakkabısıyla cami içerisinde müstehcen fotoğraf çektiren Taşpınar büyük tepki çekmişti.

Nasıl girdiği henüz belli olmayan camide objektif karşısına geçen Taşpınar, yarı çıplak pozlarını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise skandal paylaşımını sildi.

Soruşturma açıldı

Taşpınar’ın cami içinde çekildiği fotoğrafların paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında re’sen soruşturma başlatıldı.

Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı
HAYAT
Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı
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