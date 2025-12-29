Yeni Şafak
Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

12:4129/12/2025, Pazartesi
AA
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.


Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyündeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.


İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




