Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyündeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.