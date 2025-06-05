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Edirne'de 450 bin dekara çeltik ekimi

Edirne'de 450 bin dekara çeltik ekimi

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin en fazla çeltik üretimi yapılan illerinden Edirne'de ekim döneminin sonuna gelindi. İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, çeltik ekiminin mayıs ayı itibarıyla başladığını söyledi. İpsala Ovası'nda yaklaşık 240 bin dekar alanda çeltik ekildiğini dile getiren Bakan, Edirne genelinde ise ekim alanının 450 bin dekara ulaştığını ve bazı bölgelerde ekim başvurularının sürdüğünü belirterek, "Mayıs ayında başlayan ekim çalışmalarında sona gelindi. Edirne genelinde çeltik ekiminde yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Çeltik tarlalarında ilk sulamalarla birlikte bitkiler filizlenmeye başladı" dedi.


HALI DESENİ GİBİ GÖRSEL

İpsala Ovası'nın çeltik ekim dönemlerinde büründüğü güzelliğe işaret eden Bakan, şöyle konuştu: "Çeltik tarlalarını gözlemlediğimizde önce bir baştan kara toprak olarak gözüküyor, arkadan beyaz bir su, sonra yeşil bir halı ve en son haliyle de sapsarı bir hal alacak ve harman dönemi gelecek. Bu görsel olarak da ovamızda halı deseni gibi görsel güzellik oluşturuyor. İpsala ilçesinde genellikle merkeze büyük oranda ekim yapıldı. Merkezin dışında Karpuzlu, Kumdere, Paşaköy ve Sultanköy köylerinde de çeltik ekimi gerçekleşti."


BARAJ REFAH GETİRECEK

Son 2 yıldır yaşanan kuraklığın çeltik üreticilerini olumsuz etkilediğini belirten Bakan, alınan tedbirlerle bu zorluğun aşıldığını kaydetti. Bakan, yapımı süren Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 200 milyon metreküp suyun üreticinin hizmetine sunulacağını, barajla birlikte bölgenin refaha kavuşacağını sözlerine ekledi.


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