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İSPARTA

Eğirdir Gölü kapalı sistemle kurtulacak

Isparta’da yapılması planlanan kapalı sulama sistemiyle Eğirdir Gölü’nde tarım için su çekilmesinin önüne geçilerek kuraklığın önüne geçilmesinin yanısıra çiftçinin ekonomik gelirinin artırılması hedefleniyor. Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, “Proje tamamlandığında üreticimiz, istediği zaman kartıyla sulamasını gerçekleştirebilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğirdir Gölü
Eğirdir Gölü

Isparta’nın Atabey ilçesinde yapılması planlanan kapalı sulama sistemiyle Eğirdir Gölü’nde tarım için su çekilmesinin önlenip göldeki kuraklığın önüne geçilmesinin yanı sıra rahatça yapacağı sulamayla çiftçinin ekonomik gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce kuru tarımdan sulu tarıma geçiş yapılan Atabey Ovası’na, Dünya Bankası'nca kapalı sulama alanının inşa edilebilmesi için kredi sağlandı. Projeyle 14 bin hektar alana kapalı sulama sistemi yapılmasıyla Eğirdir Gölü’nden çiftçilerin sulamada kullandığı yılda 65 metreküp su artık alınmayacak.

ESKİ SİSTEMDE SORUNLAR YAŞANIYORDU

Tevfik Atasoy

Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, kapalı sulama sistemi ihalesinin 1 Aralık’ta geçekleştiğini, proje tamamlandığında Eğirdir Gölü’ndeki su çekilmesinin de önüne geçileceğini söyledi. Mevcut eski sulama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını aktaran Atasoy, “Eski sulama sistemiyle aldığımız suyu maalesef sulamada kullanamıyoruz. Bu durum hem üreticimiz açısından hem de göl açısından çok büyük zarara yol açıyor. 14 bin hektardan sanırım şu an 5 bin hektarlık kısım sulanabiliyor” dedi.

EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) koordinesinde gerçekleştiğini ve bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Atasoy, şöyle devam etti:

“Projenin parası hazır, kamulaştırma çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Dünya Bankası'na onaya gönderildi, onay geldikten sonra ön çalışmalar başlamış olacak. Bu sistem tamamlandığında, kartlı sistemle sulama olacak, her zaman borularda su olacak. Üreticimiz, istediği zaman kartıyla sulamasını gerçekleştirebilecek. 14 bin hektarın şimdi 2 bin 200 hektarı ayrıldı. Geriye kalan yaklaşık 12 bin hektarda sulu tarımda ürün elde edilecek, hem ekonomimize katkı olacak hem de Eğirdir Gölü’nü kurtarmış olacağız. Vatandaşımızın ekonomik geliri de artmış olacak.”

SİSTEM ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ

  • Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Eğirdir Gölü’nün sadece Isparta değil, Türkiye için önemli olduğunun vurguladı. Eğirdir Gölü’nün kurumaması için yerel yönetimlerin çeşitli tedbirleri aldığını vurgulayan Gök, “Özellikle gölün katı atıktan kurtulması noktasında çok önemli adımlar atıldı. Sıvı atıklar konusu için de alınan tedbirlerimiz var. Göl etrafındaki yaklaşık yüz yerleşim biriminin atığı toplanarak gölden arındıracak. DSİ Atık Su Daire Başkanlığı projesini yaptı. Atabey ilçesine yapılacak bu kapalı sulama sistemi sadece Eğirdir Gölü için değil Isparta için çok önemli. Bu çalışmada emeği geçen devlet büyüklerimize gerçekten şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

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