Gündem Eğirdir Gölünden alınan numuneler incelendi Lağım suyu karışmadı
İSPARTA

Eğirdir Gölü'nden alınan numuneler incelendi: Lağım suyu karışmadı

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, lağım suyu karıştığı iddia edilen Eğirdir Gölü ile ilgili açıklamada bulundu. Gölden numune alındığının belirtildiği açıklamada göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Eğirdir Gölünden alınan numuneler incelendi: Lağım suyu karışmadı
Eğirdir Gölü

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, lağım suyu karıştığı iddiası üzerine teknik personelin bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

Bölgedeki terfi istasyonunda bulunan pompada oluşan arızanın belediye ekiplerince 15-20 dakikada giderdiği aktarılan açıklamada, Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait iç izleme numunesinin analiz sonuçlarının Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne uygun olduğu vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce ayda iki kez Eğirdir Gölü etrafından numune alınarak analizlerin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bahse konu alanda su ile ilgili renk, koku gibi şikayetlere ilişkin İl Müdürlüğümüze Alo 181 ve CİMER üzerinden veya yazılı olarak herhangi bir şikayet bildirilmemiştir. Ayrıca 12/09/2021 tarihinde Altınkum Plajı'nda İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimde göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir."

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına inceleme
GÜNDEM
Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına inceleme

Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.