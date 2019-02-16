Eğitim vadisi Çekmeköy

Çekmeköy Beleidye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Başkan Poyraz, eğitim ve ulaşım imkanları nedeniyle pek çok ailenin Çekmeköy’e taşındığını söyledi.

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında yatırımların devam edeceğini ifade etti. Başkan Poyraz, “Çekmeköy ilçesi 2009 yılında dört beldenin birleşmesi ile kurulduğunda, Çekmeköy halkı kurucu belediye başkanlığı görevine bizi layık gördü. O günden bugüne 10 yıl geçti. Bu süreçte yapılacak yatırımlara her zaman Çekmeköylü hemşehrilerimle birlikte karar verdik” dedi.

Ahmet Poyraz, vatandaşlara doğumdan ölüme kadar her alanda destek olduklarını söyledi.

PLANLARIMIZ 100 YILLIK

Poyraz, “100 yıl sonrasını düşünerek planları yaptık. Ulaşım, eğitim, sağlık, yeşil alan, sosyal belediyecilik, kültür sanat ve spor gibi başlıklar altında yüzlerce yatırım yaptık. Yeni belediye olmamıza rağmen ilçemize metro hattı geldi. Biz bu projenin sözünü verdiğimizde yapamazlar diyen çok olmuştu. Birincisini yaptık şimdi bu hattı Sultanbeyli’ye kadar uzatacak yeni çalışmalar devam ediyor” dedi. Poyraz, “Bizim çalışmalarımızı incelerseniz, yeni doğan bebekten, 80 yaşındaki dedemize kadar herkese hizmet ettiğimizi görürsünüz” şeklinde konuştu.

60 BİN METREKARE ALANA MİLLET BAHÇESİ

Başkan Poyraz hayata geçirilecek yeni projeleri ise şöyle sıraladı: “Merkez Mahallesi’nde 60 bin metrekare alanda yapılacak millet bahçesi içerisinde millet kütüphanesi ve kıraathanesi de yer alacak. 480 araçlık kapalı otoparkın bulunacağı mekanda kadınlar lokali, kermes alanları, çocuklara açık kapalı oyun alanları, çocuk hobi salonları, gençlere teknoloji ve hobi merkezleri, güzel sanatlar eğitim salonları, aktivite meydanı ve saat kulesi yer alacak.

ENERJİ PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK

Ömerli Mahallesindeki 50 bin metrekarelik bir alana Enerji Köy Bilim ve Kongre Merkezi’ni inşa edeceğiz. Milli enerji politikamız çerçevesinde geliştirilen projede, enerji konusunda dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için yeni projeler bu merkezde üretilecek. Merkezin içinde ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak Anadolu Yakası’nın en büyük kongre merkezi de yer alacak. Enerji müzesinde öğrenciler bu alanı gezip dünyadaki bütün sürdürülebilir enerji ile ilgili uygulamaları görebilecekler. İçinde Haliç Kongre Merkezi gibi merkezi olacak.

REKLAM

ANADOLU KÖY GELİYOR

Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde kentliler için bir doğa ve kültür aktivite alanı olarak planlanan ‘Anadolu Köy’ projesi ile sadece ilçe sakinleri değil il ölçeğinde bir yeni yaşam merkezi oluşturuyor. Alemdağ, Taşdelen, Ömerli ve Merkez Mahallelerinde kurulacak gençlik merkezlerinde, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlanacak.

KÜTÜPHANEDE DİJİTAL ADIM

Sırapınar Mahallesi’nde planlanan tesis, yemyeşil doğanın içinde spor ve kamp imkanı sunacak. Taşdelen Şile yolu kenarında yapılacak proje ile gençlik ve kadın merkezleri bir araya getirilecek. 47 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan kompleksi şehir kütüphanesi ve kadın merkezi olarak iki bölümden oluşuyor. Dijital dünyada kitaplardan uzaklaşmak üzere olan gençliğin kitapla bağını güçlendirecek bu projede, modern çağı yakalayan dijital kütüphane ve sesli kütüphane de yer alacak.”

Çekmeköy eğitim vadisine dönüştü

Kazandırdığımız okullarla ilçenin eğitim vadisine dönüştüğünü belirten Poyraz, “Okullara rahat ulaşım ve kaliteli eğitim nedeniyle Çekmeköy’e taşınan birçok aile biliyorum. Sağlık alanında da devlet hastanemiz çok yakında açılacak. Bir yandan da tüm mahallelerimize kompleks şeklinde aile sağlığı merkezleri kazandırdık. Bu alanlarda da yaptığımız yatırımlara hiçbir zaman yeter demiyoruz. Çünkü zaman ilerledikçe değişim ihtiyacı doğuyor ve biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Eğer uydurmazsak vatandaşın beklentilerini karşılayamayacak duruma geliriz ki bu da bize duyulan güveni boşa çıkarmak olur. Çok şükür bugüne kadar geldiğimiz süreçte alnımız ak, başımız dik emanete sahip çıktık. Bundan sonraki süreç için geçmiş tecrübelerimiz ve büyüyen sevgimizin getirdiği büyük hayallerimizle yeni projeler için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.