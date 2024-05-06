Ekip tatbikatı

BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA test kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR-500 ile havadan işaretleme yaptı. Hareketli hedef, Roketsan'ın geliştirdiği MAM-L (Lazer güdümlü akıllı mühimmat) ile tam isabet vuruldu.

Yine havadan işaretleme ile başka bir sabit hedef de KMC (Taktik füze silah sistemi) ve CİRİT (Lazer güdümlü füze) ile karadan imha edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışlarına ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, gururumuz Bayraktar TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.”

Bayraktar TB3 SİHA’nın 34 ve 35’inci uçuş testleri tamamlandı. TUSAŞ’ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru PD-170 ile havalanan TB3 SİHA, 33 bin feet irtifaya çıkarak “yerli motorla çıkılan en yüksek irtifaya” ulaştı.





HÜRJET 800 KM HIZA ÇIKTI

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 7.2 G ile yüksek performans manevralarına devam ediyor. Hürjet saatte 700-800 km hıza ulaşıldı.

Milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak çoklu bomba salonu Altınay Savunma Teknolojileri tarafından üretilecek. Bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alacak sistem, Hava Kuvvetleri'nde 250 uçağa entegre edilecek.





KRİTİK ASKERİ TEMASLAR

Mısır ve S.Arabistan’la önemli askeri temaslar sağlandı. Mısır Genelkurmay Başkanı Osama Asgar Türkiye'yi ziyaret etti. Heyet Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Baykar ve TUSAŞ'a özel ziyaretler gerçekleştirdi. Mısır'la ilişkilerin de karşılıklı olarak artması bekleniyor.

Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı'nın 5’incisi İstanbul'da gerçekleştirildi.



