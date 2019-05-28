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MANİSA

Ekmeğini ‘kır’dan çıkaran kadınlar

Manisa’nın Demirci ilçesinde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, dağlardan ve yaylardan topladıkları kır papatyalarını kurutarak satıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayşe Çelik
Ayşe Çelik

Kilogramı geçen yıl 27 liradan satılan kuru papatya, bu yıl 35 liradan alıcı buluyor. İlçeye bağlı Kışlak, İmceler, Danışmentler, Yavaşlar, Gürçeşme, Elek ve Kuzeyir mahallelerinde her yıl mayıs ve haziran aylarında bahar yağmurlarından sonra tarlalarda, yaylalarda ve yamaçlarda kendiliğinden yetişen papatyalar, sabah saatlerinde kadınlar tarafından toplanıyor. Kadınlar, topladıkları papatyaları eve getirerek saplarından ayırıyor. Daha sonra kuruması için bol güneş alan bir yere serilen papatyalar, kurutulduktan sonra çuvala konularak İstanbul’dan gelen tüccarlara satılıyor. Kuru papatyalar, daha çok kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Ailesinin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çocukluğundan bu yana papatya toplayan 75 yaşındaki Ayşe Çelik, “Geçen yıl 27 liraya verdik. Bu yıl papatya fiyatı zamlandı. 35 liradan kurutup satıyoruz. İstanbul’dan köyümüze almaya geliyorlar. Toplaması çok zor” dedi. Kışlak mahalle sakinlerinden Ayşe Çelik de ev bütçelerine katkı amacıyla kır papatyalarını topladıklarını dile getirerek, “Bu yıl 2 çuval kuru papatya hazırladım. Bu sene oluşan fiyattan çok mutluyuz. Papatya kiloya gelmiyor. Bir çuval yaş papatyadan 2 kilogram kurutulmuş papatya çıkıyor” diye konuştu. Geçen yıl 25 kilogram kurutulmuş papatya sattığını aktaran Ünzile Karakaya ise erken saatlerde dağlara ve yaylalara çıkıp papatya topladığını ve 40 kilograma yakın kuru papatya hazırladığını söyledi.

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